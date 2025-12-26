В Татарстане сохранится программа по самообложению граждан

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За 13 лет в порядке самообложения татарстанцы вложили в развитие территорий 3,1 млрд рублей. Реализация программы продолжится, заявил журналистам на итоговой пресс-конференции Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Программа по самообложению граждан однозначно сохранится. И местные инициативы будем поддерживать. Важно, что собранные по самообложению деньги позволяют решать самые актуальные текущие задачи каждого жителя каждой территории», – сказал он.

По словам Мухаметшина, с 2013 по 2025 год общая сумма софинансирования из бюджета республики в рамках самообложения составила 11,6 млрд рублей.

«Самое главное, что на эти деньги решаются самые актуальные и неотложные задачи. И никакие бесцельные, нецелевые использования этих денег невозможны», – подчеркнул он.