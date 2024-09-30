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В Татарстане совершено исламских сделок по покупке жилья на 4 млрд рублей
В Татарстане заключено 900 договоров по приобретению жилья на условиях партнерского финансирования. Об этом сказал министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на круглом столе в Агентстве инвестиционного развития РТ.
«Пользуется спросом у населения приобретение жилой недвижимости в рамках партнерского исламского финансирования. На сегодняшний день с момента запуска данных продуктов заключено порядка 900 таких договоров на сумму более 4 млрд рублей», – заявил Шагиахметов.
Ранее стало известно, что вдвое вырос объем операций в рамках партнерских (исламских) финансов в Татарстане за восемь месяцев этого года.
Эксперимент по запуску партнерских финансов стартовал в прошлом сентябре в четырех российских регионах: Татарстане, Дагестане, Чечне и Башкортостане. Воспользоваться финансовыми продуктами на условиях исламских финансах могут люди любого вероиспеведания вне зависимости от национальности.
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