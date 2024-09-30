В Татарстане совершено исламских сделок по покупке жилья на 4 млрд рублей

Мидхат Шагиахметов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

В Татарстане заключено 900 договоров по приобретению жилья на условиях партнерского финансирования. Об этом сказал министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на круглом столе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Пользуется спросом у населения приобретение жилой недвижимости в рамках партнерского исламского финансирования. На сегодняшний день с момента запуска данных продуктов заключено порядка 900 таких договоров на сумму более 4 млрд рублей», – заявил Шагиахметов.

Ранее стало известно, что вдвое вырос объем операций в рамках партнерских (исламских) финансов в Татарстане за восемь месяцев этого года.

Эксперимент по запуску партнерских финансов стартовал в прошлом сентябре в четырех российских регионах: Татарстане, Дагестане, Чечне и Башкортостане. Воспользоваться финансовыми продуктами на условиях исламских финансах могут люди любого вероиспеведания вне зависимости от национальности.