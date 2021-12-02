В Татарстане сотрудников РЖД и бизнесменов подозревают в аферах с ремонтом ж/д станций

Как было установлено, несколько коммерсантов и сотрудников железной дороги с 2019 года завышали стоимость работ по ремонту станции Буа и еще нескольких объектов. Они подписывали фиктивные акты приемки работ с начислением оплаты на подрядные организации. Таким образом они похитили порядка 600 тыс. рублей, выделенных на ремонт.

По данному факту Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России возбужден ряд уголовных дел о мошенничестве в крупном размере.

«Ранее следствием был возбужден ряд аналогичных уголовных дел. Всего с использованием вышеуказанной преступной схемы на железной дороге было отремонтировано 38 железнодорожных станций», – уточнили в управлении.

В адрес руководства железной дороги будет направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении контроля за работой подчиненных.

