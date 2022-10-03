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Ру Тат
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Происшествия
3 октября 2022  17:39
Полина Шевчук

В Татарстане сотрудники УФСИН поймали беглеца, который был в розыске 10 лет

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В Татарстане сотрудники УФСИН России по РТ задержали мужчину, который был в розыске более 10 лет, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе пенитенциарного ведомства.

В июне 2012 года 43-летний казанец был приговорен к ограничению свободы и должен был отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Однако осужденный не явился и покинул место жительства.

Беглеца обнаружили спустя 10 лет в деревне Бик-Утеево Буинского района. Мужчину задержали и доставили в полицию.
 

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