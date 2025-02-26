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Общество 26 февраля 2025 17:37

В Татарстане сотрудники Россельхознадзора «забраковали» посылку с сосисками из Германии

В Татарстане сотрудники Россельхознадзора «забраковали» посылку с сосисками из Германии
Управление Россельхознадзора по РТ

В Татарстане сотрудники Россельхознадзора вместе с таможенным инспектором проверили почтовую посылку, поступившую из Германии, в которой нашли 4 кг сосисок.

Отметим, что Россельхознадзор с 20 января 2025 года ввел запрет на ввоз в РФ животноводческой продукции со всей территории Европейского союза из-за угрозы распространения ящура. ТАСС сообщал, что запрет на ввоз животноводческой продукции из ЕС, в том числе колбас, ветчины, хамона и сыров, распространяется и на ввоз этой продукции гражданами в личных целях.

В итоге, вся посылка, включая остальные товары, была возвращена обратно отправителю. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по РТ.

#Россельхзнадор #таможня
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