В Татарстане сотрудники Россельхознадзора «забраковали» посылку с сосисками из Германии

Управление Россельхознадзора по РТ

В Татарстане сотрудники Россельхознадзора вместе с таможенным инспектором проверили почтовую посылку, поступившую из Германии, в которой нашли 4 кг сосисок.

Отметим, что Россельхознадзор с 20 января 2025 года ввел запрет на ввоз в РФ животноводческой продукции со всей территории Европейского союза из-за угрозы распространения ящура. ТАСС сообщал, что запрет на ввоз животноводческой продукции из ЕС, в том числе колбас, ветчины, хамона и сыров, распространяется и на ввоз этой продукции гражданами в личных целях.

В итоге, вся посылка, включая остальные товары, была возвращена обратно отправителю. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по РТ.