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Ру Тат
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Происшествия
9 апреля 2022  11:22
Полина Шевчук

В Татарстане сотрудники полиции и МЧС помогли мужчине с приступом эпилепсии

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Инцидент произошел в поселке Васильево. Участковый Павел Денисенко ехал по улице Ленина, когда увидел, что с тротуара на дорогу вышел мужчина и стал терять сознание. Пешеход стал биться в конвульсиях, упал на асфальт, сильно ударившись головой, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

«Стало понятно, что это приступ эпилепсии», – рассказал участковый.

В этот момент мимо проезжал сотрудник МЧС – заместитель начальника  ПЧ №153 Максим Ефимов. Он остановился и помог полицейскому перенести мужчину на тротуар.  

В настоящее время 50-летний пешеход находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

 

#МВД по РТ
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