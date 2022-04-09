В Татарстане сотрудники полиции и МЧС помогли мужчине с приступом эпилепсии

Инцидент произошел в поселке Васильево. Участковый Павел Денисенко ехал по улице Ленина, когда увидел, что с тротуара на дорогу вышел мужчина и стал терять сознание. Пешеход стал биться в конвульсиях, упал на асфальт, сильно ударившись головой, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

«Стало понятно, что это приступ эпилепсии», – рассказал участковый.

В этот момент мимо проезжал сотрудник МЧС – заместитель начальника ПЧ №153 Максим Ефимов. Он остановился и помог полицейскому перенести мужчину на тротуар.

В настоящее время 50-летний пешеход находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.