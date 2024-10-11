В Татарстане сотрудники МЧС стали потенциальными донорами костного мозга

В Главном управлении МЧС России по РТ прошла донорская акция «Спаси жизнь – стань донором костного мозга».



Сотрудникам рассказали о трансплантации костного мозга как об одном из видов помощи пациентам с раком крови и другими тяжёлыми заболеваниями, развеяли мифы о болезненности и опасности процедуры.



12 человек пополнили Национальный регистр доноров прямо после лекции, сейчас это возможно сделать бескровным способом – взятием мазка из полости рта и заполнить анкету.



«Я решил поучаствовать в данной акции, потому что это очень просто -сделать добро человеку, если вдруг подойдёт генетический код, и соответственно появляется шанс спасти другого человека» - рассказал главный специалист отдела ЦУКС Главного управления МЧС России по РТ Руслан Юнчиц.