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Общество 11 октября 2024 17:37

В Татарстане сотрудники МЧС стали потенциальными донорами костного мозга

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В Главном управлении МЧС России по РТ прошла донорская акция «Спаси жизнь – стань донором костного мозга».

Сотрудникам рассказали о трансплантации костного мозга как об одном из видов помощи пациентам с раком крови и другими тяжёлыми заболеваниями, развеяли мифы о болезненности и опасности процедуры.

12 человек пополнили Национальный регистр доноров прямо после лекции, сейчас это возможно сделать бескровным способом – взятием мазка из полости рта и заполнить анкету.

«Я решил поучаствовать в данной акции, потому что это очень просто -сделать добро человеку, если вдруг подойдёт генетический код, и соответственно появляется шанс спасти другого человека» - рассказал главный специалист отдела ЦУКС Главного управления МЧС России по РТ Руслан Юнчиц.

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