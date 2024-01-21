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В Татарстане сотрудники МЧС спасли заблудившегося на Волге рыбака
Накануне в Татарстане спасли мужчину, который потерялся во время рыбалки. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России.
Выяснилось, что 65-летний мужчина отправился за уловом на реку Волгу вблизи Болгар. Из-за сильного снегопада обратно вернуться у мужчины не получилось. Плохая видимость дезориентировала рыбака.
Сотрудники МЧС спустя 3 часа поисков нашли заплутавшего в 4,5 километрах от берега. Местного жителя доставили на снегоходе на берег. Медпомощь ему не потребовалась.
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