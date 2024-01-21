В Татарстане сотрудники МЧС спасли заблудившегося на Волге рыбака

Накануне в Татарстане спасли мужчину, который потерялся во время рыбалки. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России.

Выяснилось, что 65-летний мужчина отправился за уловом на реку Волгу вблизи Болгар. Из-за сильного снегопада обратно вернуться у мужчины не получилось. Плохая видимость дезориентировала рыбака.

Сотрудники МЧС спустя 3 часа поисков нашли заплутавшего в 4,5 километрах от берега. Местного жителя доставили на снегоходе на берег. Медпомощь ему не потребовалась.