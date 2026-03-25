В Татарстане сотрудники МЧС и военные инженеры Минобороны начали взрывать лед на реках

‎В Татарстане сотрудники МЧС совместно с инженерами Минобороны России начали взрывать лед на реках для обеспечения безопасного прохождения воды во время половодья.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, первые взрывные работы уже провели на реке Тойма у Менделеевска, извилистое русло которой могло бы принести немало проблем во время таяния снега. Инженеры Казанского танкового училища взорвали лед в трех местах на площади 150 квадратных метров. Суммарно было использовано 31 кг взрывчатки.

«Ежегодно во время половодья в республике проводятся превентивные мероприятия по благоприятному прохождению весеннего паводка, в том числе – ледовзрывные работы, распиловка и чернение льда. Для проведения взрывных работ привлекаются военнослужащие танкового училища.

‎В основном, такие работы проводятся на затороопасных участках, либо вблизи автомобильных мостов. После проведения взрывных работ лед меняет свою структуру и разрушается значительно быстрее», – рассказал начальник отдела защиты населения и территорий от ЧС управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по РТ капитан внутренней службы Павел Матюшев.

