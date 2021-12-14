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Происшествия
14 декабря 2021  14:07
Павел Климчак

В Татарстане сотрудники ГИМС достали из Волги тело утонувшего мужчины

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Сегодня днем по номеру вызова спецслужб 112 поступило сообщение о том, что на реке Волга в Камско-Устьинском районе, рядом с поселком Сюкеевский утонул мужчина.

Сотрудники ГИМС нашли тело утонувшего в 700 метрах от берега на поверхности воды. Погибший был жителем поселка Восход Алатырского района Чувашской республики, мужчине было 38 лет.

Тело передали сотрудникам полиции. По предварительной версии, причина гибели – выход не неокрепший лед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#утонул мужчина #река Волга
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