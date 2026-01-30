В Татарстане сотрудники ГАИ спасли водителя, застрявшего в сугробе

В Нижнекамском районе сотрудники ДПС помогли выбраться водителю, застрявшему в сугробе посреди трассы.

Как сообщили в МВД по РТ, накануне экипаж ДПС патрулировал трассу Чистополь – Нижнекамск из-за сложных погодных условий. На 75-м километре трассы они заметили съехавший с проезжей части и увязший в снегу автомобиль KIA.

Водитель рассказал, что ехал из Камских полян в Нижнекамск. В один момент он не справился с управлением и съехал в сугроб. Сам водитель не пострадал, но выехать из снежной ловушки у него уже не получилось.

Сотрудники ГАИ временно ограничили движение на данном участке дороги и, при помощи проезжавшего мимо грузовика, вытащили машину на проезжую часть. Убедившись, что автомобиль полностью исправен, инспекторы продолжили несение службы.