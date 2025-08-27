news_header_top
Общество 27 августа 2025 17:11

В Татарстане сотрудники ГАИ провели праздник для будущих первоклассников

В Казани автоинспекторы республики провели торжественное мероприятие для детей сотрудников, которые в этом году впервые пойдут в школу. В празднике приняли участие представители Госавтоинспекции Казани, ГБУ «Безопасность дорожного движения», а также руководство и ветераны ведомства.

Врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ совместно с руководителями подразделений поздравил детей с началом нового этапа в их жизни и вручил памятные подарки.

Мероприятие прошло в теплой и душевной атмосфере. Как сообщает пресс-служба ведомства, будущие первоклассники весело провели время с родителями в Центре картинга «Форсаж».

#госавтоинспекция #первоклассники
