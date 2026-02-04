news_header_top
Происшествия 4 февраля 2026 13:02

В Татарстане сотрудники ГАИ помогли водителю грузовика выбраться из снежного завала

Сотрудники ГАИ Черемшанского района помогли водителю грузовика выбраться из снежного завала.

Как сообщает Госавтоинспекция Татарстана, вечером 30 января инспекторы патрулировали трассу Азеево – Черемшан – Шентала, когда увидели в кювете грузовик. Выяснилось, что водитель в сильную метель не рассчитал расстояние до обочины, из-за чего машина съехала в кювет и увязла в снегу.

Инспекторы остановили еще один проезжавший мимо грузовик и попросили водителя помочь вытянуть застрявший автомобиль обратно на дорогу. Убедившись, что с вытащенной машиной всё в порядке, инспекторы продолжили несение службы.

В Госавтоинспекции призывают всех водителей быть внимательнее в непогоду, соблюдать безопасную скорость, держать дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия.

