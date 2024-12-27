В Татарстане сотрудники ГАИ помогли автомобилисту, застрявшему в снегу в сильную метель

На трассе М5 «Урал» автоинспекторы Татарстана оказали помощь водителю фуры, который застрял в метель посреди дороги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экипаж в составе старшего лейтенанта полиции Рената Насыбуллина и лейтенанта полиции Раниля Фархутдинова получил сообщение о пробке на 1245-м километре трассы М5 «Урал» и быстро выехал на место происшествия. Там они обнаружили буксующий грузовой автомобиль, блокирующий проезд другим машинам. Ситуацию на дороге осложняла метель.

Полицейские организовали реверсивное движение и вызвали дорожную службу, которая помогла автомобилисту преодолеть подъем, посыпав песком дорогу.