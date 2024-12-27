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В Татарстане сотрудники ГАИ помогли автомобилисту, застрявшему в снегу в сильную метель
На трассе М5 «Урал» автоинспекторы Татарстана оказали помощь водителю фуры, который застрял в метель посреди дороги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Экипаж в составе старшего лейтенанта полиции Рената Насыбуллина и лейтенанта полиции Раниля Фархутдинова получил сообщение о пробке на 1245-м километре трассы М5 «Урал» и быстро выехал на место происшествия. Там они обнаружили буксующий грузовой автомобиль, блокирующий проезд другим машинам. Ситуацию на дороге осложняла метель.
Полицейские организовали реверсивное движение и вызвали дорожную службу, которая помогла автомобилисту преодолеть подъем, посыпав песком дорогу.
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