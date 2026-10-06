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Происшествия 6 октября 2026 12:40

В Татарстане сотрудника уголовного розыска задержали за получение взятки

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Полицейского из Татарстана задержали за получение взятки.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, один из сотрудников полиции через посредников получал деньги за непринятие мер в отношении организаторов незаконной деятельности в Казани и Набережных Челнах. Его причастность установлена оперативниками управления собственной безопасности ведомства и УФСБ России по РТ.

Как стало известно «Татар-информу», речь идет о заместителе начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Олесе Ямпольском.

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности», – рассказали в МВД.

#МВД по РТ #коррупционные преступления #противодействие коррупции
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