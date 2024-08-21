В Татарстане сотрудника налоговой инспекции подозревают в разглашении тайных сведений

В Татарстане возбуждено дело в отношении сотрудника Управления Федеральной налоговой службы России по РТ за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По версии следствия, в декабре 2022 года чиновник по просьбе знакомого получил информацию о банках, где были открыты расчетные счета ООО. Затем он передал эти данные своему знакомому через мессенджер. Таким образом, он нарушил закон, незаконно получив и распространив сведения, составляющие налоговую и банковскую тайну без согласия учредителя организации.

В настоящее время проводятся следственные действия. Сотруднику УФНС по РТ грозит до четырех лет лишения свободы.