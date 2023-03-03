В Татарстане сотрудник Госстройнадзора подозревается в получении взятки

В Татарстане руководитель Северо-западного территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства Госстройнадзора по РТ подозревается в получении взятки. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Как полагает следствие, начальник отдела приобрел на имя родственницы двухкомнатную квартиру в новом ЖК в поселке Усады в Лаишевском районе по цене, существенно ниже рыночной. Стоимость жилья была почти в три раза ниже рынка.

За это он обещал не привлекать застройщика к ответственности за множественные нарушения при строительстве, а также ускорить введение жилого комплекса в эксплуатацию.

На начальника возбуждено уголовное дело о получении взятки.

По данным источника агентства, речь идет о заслуженном строителе РТ Ильнуре Самигуллине.