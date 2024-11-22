news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане сотрудницы МЧС России снялись в видео ко Дню Матери
Скопировать ссылку
Сотрудницы-мамы из Татарстана приняли эстафету от коллег из Костромской области и присоединились к трогательному челленджу от МЧС России.
Женщины снялись в видео и показали, что несмотря на свою сложную работу и должности, дома они ласковые и нежные мамы.
Теперь ГУ МЧС России по РТ передают эстафету очаровательным сотрудницам из Ярославской области.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400