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Общество 22 ноября 2024 19:51

В Татарстане сотрудницы МЧС России снялись в видео ко Дню Матери

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Сотрудницы-мамы из Татарстана приняли эстафету от коллег из Костромской области и присоединились к трогательному челленджу от МЧС России.

Женщины снялись в видео и показали, что несмотря на свою сложную работу и должности, дома они ласковые и нежные мамы.

Теперь ГУ МЧС России по РТ передают эстафету очаровательным сотрудницам из Ярославской области.

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