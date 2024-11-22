В Татарстане сотрудницы МЧС России снялись в видео ко Дню Матери

Сотрудницы-мамы из Татарстана приняли эстафету от коллег из Костромской области и присоединились к трогательному челленджу от МЧС России.

Женщины снялись в видео и показали, что несмотря на свою сложную работу и должности, дома они ласковые и нежные мамы.

Теперь ГУ МЧС России по РТ передают эстафету очаровательным сотрудницам из Ярославской области.