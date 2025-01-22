В Татарстане сотрудница магазина наворовала 250 литров алкоголя для перепродажи

Работница магазина в селе Азьмушкино Тукаевского района похитила около 250 литров алкогольной продукции для последующей продажи в другом магазине. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие предполагает, что эти действия происходили в течение 2023–2024 годов. В итоге у жительницы Автограда оперативники изъяли порядка 250 литров спиртного.

Уголовное дело против челнинки вскоре будет рассмотрено судом.