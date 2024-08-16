В Татарстане состоялся «Җомга марафоны»

В пятницу, 16 августа, ДК села Старое Дрожжаное Дрожжановского района состоялся «Җомга марафоны» (Пятничный марафон). На мероприятии, направленном на сохранение и развитие татарского языка с участием видных имамов и богословов, проповедовал имам-хатыб мечети «Апанай» Нияз хазрат Сабиров. Участники марафона с удовольствием слушали мунаджаты в исполнении народного артиста Татарстана Мингола Галиева. В живой беседе также были даны ответы на многочисленные волнующие людей вопросы.

Председатель правления Общественно-полезного благотворительного фонда «Терәк-Опора» Мансур Хашимов поздравил активистов, которые вносят вклад в сохранение и развитие татарского языка в районе.

Глава Дрожжановского муниципального района Марат Гафаров, в свою очередь, отметил высокий уровень организации мероприятия.

«Такие содержательные проповеди, живые беседы очень важны для нашего народа, особенно для жителей сельской местности. В настоящее время не хватает таких теплых средств воздействия на душу человека. Язык и религия, как мы знаем, дорогие понятия для каждого человека. Это проект, который дает правильные, понятные ответы на многие сложные вопросы», – отметил он.

По словам директора Межпоселенческой библиотеки Дрожжановского района Гельфии Яфизовой, «Җомга марафоны» - это отличный проект, особенно для молодежи, подрастающего поколения.

«Надеемся, что и в следующем году в нашем районе состоится «Җомга марафоны», – сказала она.

Автор текста и фото: Рафис Миннахметов