В Татарстане состоялось торжественное открытие нового сезона проекта «Кадровый резерв»

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В Татарстане стартовал 16-й сезон республиканского проекта «Кадровый резерв». Открытие прошло в Молодежном экстрим-парке «УРАМ», сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Конкурс направлен на подготовку будущих лидеров, специалистов в сфере молодежной политики. Его реализация соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

«Проект "Кадровый Резерв" в 2026 году будет проходить в два этапа и станет полноценной площадкой для развития молодежных лидеров Республики Татарстан. Это стало возможным благодаря Национальному проекту "Молодежь и дети", целью которого является помощь каждому молодому человеку в самореализации и раскрытии талантов», – подчеркнул министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Весенний этап Проекта посвящен формированию и развитию специалистов для сферы молодежной политики в регионе. Осенний этап проекта "Кадровый резерв" станет платформой для отбора нового состава Молодежного Правительства РТ», – добавил он.

В этом году на участие в проекте было подано более 750 заявок из 35 муниципальных образований республики. По итогам отбора, включавшего тестирование и собеседования, в программу прошли 85 человек.

Программа проекта включает два очных и два дистанционных этапа и реализуется по двум направлениям: «Пробую и создаю» для начинающих участников и «Развиваю и масштабирую» для тех, кто уже имеет опыт в реализации проектов. Участников ждут теоретические и практические модули, работа над социальными инициативами и стажировки в ведущих молодежных организациях региона.

В рамках дистанционных этапов проекта участники получат возможность пройти стажировку в ведущих организациях республики, включая:

Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан;

ФОРПОСТ;

Академия творческой молодежи Республики Татарстан;

«Движение Первых» Республики Татарстан;

Молодежный центр Республики Татарстан.

Особое внимание в проекте уделено наставничеству: каждый участник сможет работать с опытными экспертами и представителями профильных организаций, что позволит глубже погрузиться в сферу и выстроить индивидуальную траекторию развития.

За годы реализации проект стал одной из ключевых площадок подготовки кадров для республики. Его выпускники работают в органах государственной и муниципальной власти, реализуют собственные проекты и вносят вклад в развитие молодежной политики Татарстана.

Республиканский молодежный проект «Кадровый резерв» реализуется благодаря поддержке Правительства РТ Министерством по делам молодежи РТ совместно с Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» в рамках Национального проекта «Молодежь и дети».