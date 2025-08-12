В Татарстане состоялось награждение победителей «Гранта Молодоженам»

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Награждение первых пар-победителей проекта «Гранты Молодоженам» прошло сегодня в Присутственных местах на территории Казанского Кремля.

Летом этого года при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова Министерство по делам молодежи запустило уникальный для всей страны социальный проект – «Гранты Молодоженам». До конца 2025 года министерство выделило финансовое поощрение молодым парам республики, вступающим в брак.

1-й заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина сообщила, что заявку на грант можно подать на сайте Госуслуги РТ 2.0. Для этого нужно приложить видеовизитку к заявке на грант. В течение месяца молодожены получат ответ на заявку.

«Здесь очень много межэтнических пар. Сейчас это даже очень модно с сохранением разных традиций и особенностей. У нас есть пары, которые проводят разнонациональные свадьбы, они объединяют традиции тех или иных народов. Также у нас были идеи на свадьбы на воздушном шаре», – говорит Галиева-Мустафина.

Размер каждого гранта составил 100 тыс. рублей. Средства пойдут на организацию праздничной церемонии в определенном тематическом формате, подчеркивая значимость свадьбы как важнейшего этапа жизни супругов.

Депутат Госдумы Федерального собрания РФ VIII созыва Татьяна Ларионова отметила роль брака в жизни общества и то, как свадебный грант поддержит молодые семьи.

«Сегодня исторический день, потому что впервые в Татарстане, вообще в России проводится такая удивительная, добрая и, на мой взгляд, очень правильная акция. Этот правильный, потрясающий проект, который объединит вас, ваши сердца и, я думаю, объединит на всю оставшуюся жизнь. Во всяком случае, я вам желаю, чтобы у вас был брак именно таким, однажды и на всю жизнь. Министерство по делам молодежи поддержало это идею вместе с Рустамом Нургалиевичем», – подчеркнула Ларионова.

Депутат также сообщила, что заявок на грант было очень много и все они достойны уважения.

«Я как член комиссии, который рассматривал эти заявки, терялась. Потому что каждая история достойна продолжения, но ваши истории самые трогательные, самые интересные, самые креативные. Вот мы смотрели ваши ролики, поверьте, аплодировать хотелось каждой из тех пар, которые находятся здесь», – заявила она.

В этот раз наградили 20 новоиспеченных молодоженов.

Будущие супруги – 25-летние Ксения Юрина и Сергей Федотов – рассказали о своей предстоящей свадьбе.

«Мы родились в 1999 году в Альметьевске. Средства, которые мы получили, сегодня используются для банкета, аренды зала, спецтехники, света. Свадьба планируется также в Альметьевске. Мы планируем сделать ее в классическом, бежевом стиле, там будут присутствовать камерность и сдержанность. Хотим позвать около 40-45 человек. Мы приверженцы светских идей, поэтому наша свадьба будет обычной, в пастельных тонах. Из активностей будет очень крутой ведущий. Также хотим на некоторые сбережения помочь одному из приютов Казани», – говорили молодожены.

В начале церемонии прозвучали старинные свадебные песни разных регионов России, чтобы подчеркнуть историческую ценность события.

В церемонии награждения первого потока победителей приняли участие депутат Госдумы Федерального собрания РФ VIII созыва Татьяна Ларионова, начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова, уполномоченная по правам человека в РТ Сария Сабурская, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, замминистра спорта РТ Ильдар Садриев, замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Все приглашенные гости пожелали будущим молодым супругам любви, счастья и удачи в создании новых семей.

Начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова подчеркнула, что в Татарстане уделяется особое, важное внимание теме поддержки молодых семей.

«Благодаря таким проектам и другим мерам социальной поддержки в республике создаются все условия, чтобы семейные союзы становились еще крепче. Особенно ценно, что ваша инициатива о проведении вот такого оригинального свадебного события нашла поддержку на государственном уровне. Пусть ваш будущий брак будет крепким, таким же прочным, как вековые обычаи и традиции наших народов, а семейное счастье – долгим, благополучным», – заявила Ахметова.

Отметим, в День семьи, любви и верности, 8 июля 2025 года, в Татарстане стартовал грантовый конкурс для молодоженов на проведение свадебного торжества. Цель инициативы – поддержка семейных ценностей среди молодежи, укреплении семейных и традиционных российских духовно-нравственных ценностей, популяризации традиций проведения семейных мероприятий и укрепления института брака через материальное стимулирование. Победителями конкурса станут 80 новоиспеченных семей.