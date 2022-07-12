В Татарстане состоялись учения по ликвидации особо опасных болезней животных и птиц

В Большеякинском сельском поселении Зеленодольского района Татарстана состоялись масштабные учения по ликвидации особо опасных болезней животных и птиц. В мероприятии приняли участие более ста человек, также был организован смотр спецтехники от каждого муниципального района республики. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Зеленодольского района.

Мероприятие прошло при участии почетных гостей: заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Линара Гарипова, заместителя директора Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ Андрея Муковнина и главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева.

«Для нас важно предусмотреть любую чрезвычайную ситуацию для предотвращения сложных для предприятий последствий. Благодарю всех за организацию этого мероприятия, результат сегодняшних учений очень полезен для каждого из нас», — отметил глава района.

Ведущий в рупор заявил: «В Республике Татарстан объявляется, что муниципальные районы Чувашской Республики и Марий Эл попадают в стокилометровую зону наблюдения». Специалисты ветеринарной службы выполнили задачи по разработке проектов документов по установлению и отмене карантина, планированию мероприятий по предупреждению возникновения, недопущению распространения и ликвидации эпизоотического очага.

Кроме того, была проведена демонстрация использования дезинфекционной техники, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты при обработке животноводческих объектов, прилегающей территории, техники и персонала службы.

Наглядно участники учений показали процедуру отбора и доставки проб биологического и патологического материала в ветлабораторию, методы их лабораторного исследования, проведения в условном эпизоотическом очаге бескровного убоя, уничтожения павших и вынужденно убитых животных.