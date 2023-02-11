В Татарстане состоялись торги по 677 домам, включенным в программу капремонта
В Татарстане проведены торги по 677 из 716 многоквартирных жилых домов, включенных в программу капитального ремонта на этот год. Об этом на республиканском совещании в Доме правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.
Провел совещание Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. По видеосвязи в нем участвовали все муниципалитеты республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Кроме того, глава Минстроя Татарстана доложил, как реализуются в республике федеральные программы. В частности, работы по строительству системы водоснабжения в городе Нурлате по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» выполнены на 74%.
В Набережных Челнах работы по федеральному проекту «Жилье» на магистральной улице выполнены на 40,5%, на объездной дороге — на 53,5%.
В рамках национального проекта «Экология» работы организованы на четырех объектах. Это реконструкция биологических очистных сооружений в Казани (выполнение составляет 55%), рекультивации иловых полей в столице Татарстана (выполнение — 49%), демонтаж трубопроводов в Нижнекамском водохранилище (выполнение — 5,5%) и рекультивации Самосыровского полигона (выполнение — 58%).
Национальным проектом «Культура» предусмотрена реконструкция Буинского дома культуры. Подрядчики освоили 64% планового объема работ, отметил докладчик.
Работы по нацпроекту «Демография» в текущем году сосредоточены в Казани. Готовность детского сада, строительство которого началось ранее, оценивается в 35%, еще один детсад возведен на 1,5%.
По национальному проекту «Образование» продолжается строительство школы на 100 мест в селе Шильнебаш Тукаевского района (строительно-монтажные работы выполнены на 71%) и школы на 1224 места по улице Сибгата Хакима в Казани (выполнение составляет 45%).
Кроме того, еще одно образовательное учреждение строится по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». С учетом лимитов 2023 года объем выполненных работ на строительстве школы-сада в Мамадыше (240 и 120 мест) достиг 79%.
В рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» продолжается укрепление берегов Куйбышевского водохранилища у поселка Камское Устье. К текущей дате оно выполнено на 72%.