В Татарстане состоялись торги по 677 домам, включенным в программу капремонта

В Татарстане проведены торги по 677 из 716 многоквартирных жилых домов, включенных в программу капитального ремонта на этот год. Об этом на республиканском совещании в Доме правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

Провел совещание Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. По видеосвязи в нем участвовали все муниципалитеты республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в 2023 году Татарстан направит на капремонт жилых домов в 42 муниципалитетах 6 млрд рублей. За прошлый год в республике было приведено в порядок 740 многоквартирных домов в 40 муниципалитетах за 6,32 млрд рублей.

Кроме того, глава Минстроя Татарстана доложил, как реализуются в республике федеральные программы. В частности, работы по строительству системы водоснабжения в городе Нурлате по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» выполнены на 74%.

В Набережных Челнах работы по федеральному проекту «Жилье» на магистральной улице выполнены на 40,5%, на объездной дороге — на 53,5%.

В рамках национального проекта «Экология» работы организованы на четырех объектах. Это реконструкция биологических очистных сооружений в Казани (выполнение составляет 55%), рекультивации иловых полей в столице Татарстана (выполнение — 49%), демонтаж трубопроводов в Нижнекамском водохранилище (выполнение — 5,5%) и рекультивации Самосыровского полигона (выполнение — 58%).

Национальным проектом «Культура» предусмотрена реконструкция Буинского дома культуры. Подрядчики освоили 64% планового объема работ, отметил докладчик.

Работы по нацпроекту «Демография» в текущем году сосредоточены в Казани. Готовность детского сада, строительство которого началось ранее, оценивается в 35%, еще один детсад возведен на 1,5%.

По национальному проекту «Образование» продолжается строительство школы на 100 мест в селе Шильнебаш Тукаевского района (строительно-монтажные работы выполнены на 71%) и школы на 1224 места по улице Сибгата Хакима в Казани (выполнение составляет 45%).

Кроме того, еще одно образовательное учреждение строится по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». С учетом лимитов 2023 года объем выполненных работ на строительстве школы-сада в Мамадыше (240 и 120 мест) достиг 79%.

В рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» продолжается укрепление берегов Куйбышевского водохранилища у поселка Камское Устье. К текущей дате оно выполнено на 72%.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.