В Татарстане состоялась акция «Храним огонь Победы»

В парке Победы казанского поселка Осиново сегодня прошла торжественная церемония «Храним огонь Победы» – к сетевому природному газу было подключено мемориальное сооружение «Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны». Параллельно к газу одновременно подключили еще 11 мемориалов по всей России, связав церемонии по телемосту.

«В преддверии главного государственного праздника, Дня Победы, мы зажигаем Вечный огонь у монументов героям Великой Отечественной войны. Это действительно священный символ бессмертия наших героев, памяти народа, дань нашей огромной благодарности тем, кто в годы тяжелейших испытаний защитил и отстоял нашу Отчизну, очистил ее от фашизма и сохранил право новых поколений», – заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на площадке мемориального комплекса «Аллея памяти» в городе Торжке.

Политик выразил уверенность, что увековечивание памяти героев, забота о ветеранах, поддержка их семей сегодня являются личной ответственностью каждого гражданина России. И такую работу люди делают в силу своих личных побуждений, по зову сердца, добавил он.

«По всей России сейчас ведется благоустройство мемориалов, мест, которые связаны с подвигом наших бойцов и тружеников тыла. Только за прошлый год таких акций прошло 25 тыс. Наша страна так устроена, что история Великой Отечественной войны абсолютно для каждой семьи, практически для каждого из нас, – это личная история. И в таких местах это ощущается особенно остро», – отметил Медведев.

Экс-президент РФ также сказал, что, зажигая Вечный огонь в разных городах страны, россияне еще раз подтверждают преемственность поколений, неразрывную связь тех, кто служил Родине тогда, и сегодняшних героев.

«Пусть этот Вечный огонь станет символом нашей священной памяти. Мы едины в служении нашему Отечеству и будем верны своему долгу, исторической правде и справедливости. Победа будет за нами!» – заключил Дмитрий Медведев.