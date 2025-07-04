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Общество 4 июля 2025 15:40

В Татарстане состоится XI Республиканская полевая олимпиада юных геологов

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В Республике Татарстан с 10 по 16 июля 2025 года пройдет XI Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов. Соревнования традиционно примет лагерь «Солнечный» в Альметьевске.

В этом году в олимпиаде примут участие 35 команд из Татарстана, а также три команды из Белоруссии, Башкортостана и Красноярского края. Всего на соревнования приедут 296 школьников и 72 руководителя.

Полевая олимпиада юных геологов проводится в Татарстане с 2014 года. Основные задачи мероприятия — организация содержательного летнего отдыха, развитие творческих способностей школьников, формирование профессиональных навыков в сфере геологии, а также популяризация деятельности юных геологических объединений.

В рамках соревнований участники продемонстрируют знания по ключевым направлениям геологии. Программа олимпиады включает 11 конкурсных дисциплин:

  1. «Геологический маршрут»;
  2. «Геологический разрез»;
  3. «Палеонтология»;
  4. «Минералогия и петрография»;
  5. «Гидрология»;
  6. «Радиометрия»;
  7. «Шлиховое опробование»;
  8. «Основы техники безопасности»;
  9. «Организация полевой стоянки»;
  10. «Нефтяная геология»;
  11. «Описание геологического памятника».

Кроме теоретических знаний, участники покажут практические навыки: пройдут геологический маршрут, проведут шлиховое опробование, установят палатки, разожгут костёр и окажут первую помощь.

Работу жюри обеспечат 20 экспертов, включая преподавателей Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета.

По итогам олимпиады будут сформированы две сборные Татарстана для участия во Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов, которая пройдет с 24 июля по 4 августа в Пермском крае.

#полевая олимпиада юных геологов #Альметьевск #лагерь
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