В Татарстане состоится Всероссийский День приема для родителей дошкольников

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

27 сентября 2024 года в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Республике Татарстан пройдет Единый день приемов родителей дошкольников.

в 15:00 пройдет Горячая линия с участием:

- Уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец;

- Ведущего советника отдела дошкольного образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Чулпан Галявеевой;

- Заместителем начальника отдела по работе с дошкольными образовательными учреждениями Управления образования Исполнительного комитета г. Казани Альфией Халиловой;

- Председателя РОО «Многодетные семьи РТ», членом Общественной палаты Республики Татарстан Артемом Кузнецовым.

Модератором станет депутат Государственного Совета РТ, зампред Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева.

Всероссийский День приема проводится по инициативе Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» при поддержке партии «Единая Россия».

Такие мероприятия дают возможность обсудить со специалистами вопросы развития дошкольного образования в целом, а также получить помощь в разрешении ситуаций, связанных с психологическими и возрастными особенностями детей, взаимоотношениями ребенка в группе, конфликтами и способами их преодоления.

Задать вопросы и узнать подробную информацию можно по телефону горячей линии: 8 (843) 238-10-00.