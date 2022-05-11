В Татарстане состоится Слет креативной работающей молодежи

На базе молодежного центра «Волга» в поселке Боровое Матюшино под Казанью состоится IV Слет работающей молодежи Республики Татарстан. Мероприятие пройдет в рамках подготовки к проведению X ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман».

В этом году слет будет представлять собой семинар-тренинг, включающий лекционный цикл и практические занятия, мастер-классы и тренинги от ведущих мастеров искусств России.

Кроме того, для участников подготовлены деловые игры, культурная программа, круглые столы и творческие встречи с обладателями Гран-при и победителями фестиваля «Наше время — Безнең заман» прошлых лет. Эксперты поделятся своим опытом с 70 потенциальными участниками республиканского проекта.

Об особой значимости подобных программ заявил руководитель фестивального движения Айдар Гайнутдинов.

«Ежегодно в фестивале принимают участие новые команды, которые не знакомы с внутренней кухней проекта. Именно для таких команд мы проводим семинар-тренинг. Благодаря ему ребята начинают понимать, как устроен фестиваль и [каковы] необходимые основы для составления творческих номеров», — заметил он.

Гайнутдинов подчеркнул, что участие в семинаре бесплатное: желающим предоставляется проживание в двухместных номерах и трехразовое питание.

Слет пройдет с 27 по 29 мая. Чтобы стать частью семинара-тренинга, необходимо подать заявку организатору мероприятия — РМОО РТ «Созвездие-Йолдызлык» до 18 мая включительно. По результатам семинара участникам будут выданы сертификаты о прохождении тренинга.

Фестивальное движение проходит при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.