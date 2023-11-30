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В Татарстане состоится серия лекций в рамках акции «Достижения России»
В понедельник, 4 декабря, в образовательных организациях Татарстана пройдут лекции, посвященные развитию региона. Лекционный марафон станет первым мероприятием акции «Достижения России» в республике. Лекции станут частью образовательной программы международной выставки-форума «Россия». Проводить их будет Российское общество «Знание» в рамках трека «Знание.Лекторий».
В рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ с 9 ноября 2023 по 14 января 2024 года проходят дни регионов. Для посещения мероприятия в своем субъекте Федерации выбрать его в списке на официальном сайте и зарегистрироваться.
Параллельно с днями регионов на ВДНХ непосредственно в самих субъектах Федерации проводятся недельные марафоны лекций Общества «Знание». Отдельный блок выступлений посвящен целям международной выставки-форума «Россия».
Второго декабря на ВДНХ пройдет День Республики Татарстан, после чего уже в самом регионе начнутся лекции в рамках акции «Достижения России». Сначала тематические мероприятия состоятся в 30 учебных заведениях. Участники узнают про инновационные стартапы и рассмотрят перспективы развития республики.
Лекторами выступят руководители вузов и колледжей:
Казанская ГАВМ имени Н. Э. Баумана — ректор Рустам Равилов;
Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова — ректор, председатель регионального отделения Российского общества «Знание» Асия Тимирясова;
Казанский ГАУ — ректор Айрат Валиев;
Набережночелнинский филиал КИУ — ректор Ирина Фролова;
Казанский государственный институт культуры — ректор Роза Ахмадиева;
Казанский государственный медицинский университет — ректор Алексей Созинов;
Казанский государственный энергетический университет — ректор Эдвард Абдуллазянов;
Альметьевский государственный нефтяной институт — ректор Александр Дьяконов;
Елабужский институт КФУ — директор Елена Мерзон;
Казанский педагогический колледж — директор, председатель Совета директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования РТ Анфиса Залялова;
Бугульминский филиал КНИТУ-КХТИ — директор Ренат Хамидуллин;
Нижнекамский политехнический колледж имени Е. Н. Королева — заместитель директора по учебно-методической работе Екатерина Юртаева;
Нижнекамский филиал КИУ — директор Татьяна Челнокова;
Казанский филиал РАНХиГС — директор Наиля Аскарова;
Набережночелнинский медицинский колледж — директор Ирина Нургатина;
Бугульминское медицинское училище имени А. П. Вязьмина — директор Марина Данилова;
Бугульминский машиностроительный техникум — директор Ирек Хабипов;
Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева — директор Айдар Фаретдинов;
Заинский политехнический колледж — директор Сергей Максимов;
Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г. И. Усманова — директор Анас Нуруллин.
В общей сложности в рамках акции должно состояться более 1500 лекций о традициях, культуре, экономике, научном потенциале 89 регионов, а также о вкладе каждого из них в развитие России. Общество «Знание» является генеральным партнером образовательной программы международной выставки-форума «Россия».
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