В Татарстане состоится серия лекций в рамках акции «Достижения России»

В понедельник, 4 декабря, в образовательных организациях Татарстана пройдут лекции, посвященные развитию региона. Лекционный марафон станет первым мероприятием акции «Достижения России» в республике. Лекции станут частью образовательной программы международной выставки-форума «Россия». Проводить их будет Российское общество «Знание» в рамках трека «Знание.Лекторий».

В рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ с 9 ноября 2023 по 14 января 2024 года проходят дни регионов. Для посещения мероприятия в своем субъекте Федерации выбрать его в списке на официальном сайте и зарегистрироваться.

Параллельно с днями регионов на ВДНХ непосредственно в самих субъектах Федерации проводятся недельные марафоны лекций Общества «Знание». Отдельный блок выступлений посвящен целям международной выставки-форума «Россия».

Второго декабря на ВДНХ пройдет День Республики Татарстан, после чего уже в самом регионе начнутся лекции в рамках акции «Достижения России». Сначала тематические мероприятия состоятся в 30 учебных заведениях. Участники узнают про инновационные стартапы и рассмотрят перспективы развития республики.

Лекторами выступят руководители вузов и колледжей:

Казанская ГАВМ имени Н. Э. Баумана — ректор Рустам Равилов;

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова — ректор, председатель регионального отделения Российского общества «Знание» Асия Тимирясова;

Казанский ГАУ — ректор Айрат Валиев;

Набережночелнинский филиал КИУ — ректор Ирина Фролова;

Казанский государственный институт культуры — ректор Роза Ахмадиева;

Казанский государственный медицинский университет — ректор Алексей Созинов;

Казанский государственный энергетический университет — ректор Эдвард Абдуллазянов;

Альметьевский государственный нефтяной институт — ректор Александр Дьяконов;

Елабужский институт КФУ — директор Елена Мерзон;

Казанский педагогический колледж — директор, председатель Совета директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования РТ Анфиса Залялова;

Бугульминский филиал КНИТУ-КХТИ — директор Ренат Хамидуллин;

Нижнекамский политехнический колледж имени Е. Н. Королева — заместитель директора по учебно-методической работе Екатерина Юртаева;

Нижнекамский филиал КИУ — директор Татьяна Челнокова;

Казанский филиал РАНХиГС — директор Наиля Аскарова;

Набережночелнинский медицинский колледж — директор Ирина Нургатина;

Бугульминское медицинское училище имени А. П. Вязьмина — директор Марина Данилова;

Бугульминский машиностроительный техникум — директор Ирек Хабипов;

Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева — директор Айдар Фаретдинов;

Заинский политехнический колледж — директор Сергей Максимов;

Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г. И. Усманова — директор Анас Нуруллин.

В общей сложности в рамках акции должно состояться более 1500 лекций о традициях, культуре, экономике, научном потенциале 89 регионов, а также о вкладе каждого из них в развитие России. Общество «Знание» является генеральным партнером образовательной программы международной выставки-форума «Россия».

Российское общество «Знание» отсчитывает свою историю от одноименной советской общественной организации, основанной в 1947 году. В 2021-м Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о необходимости перезапуска общества на современной цифровой платформе.