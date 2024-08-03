В Татарстане состоится серия детских дискотек с национальным колоритом

Фото: пресс-служба татарстанского отделения «Движения первых»

«Движение первых» Татарстана проведет тур дискотек с национальным колоритом по городам республики. В программе Альметьевск, Нижнекамск, Высокая Гора и Богатые Сабы. Вход будет бесплатным, но необходима предварительная регистрация. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Увидели интерес ребят к национальной культуре собственными глазами. Дискотеки кажутся нам одним из простых и интересных для подростков и молодежи форматов, так как это пространство для неформального общения и новых знакомств. Плейлисты, которые играют на наших событиях, содержат татарские треки, переосмысленные в модном и актуальном для молодого поколения звучании. Мы видим живой интерес к национальной культуре — главное, преподносить ее в понятном и интересном для ребят формате», — поделился собеседник.

Он добавил, что еще одним таким форматом стал лагерь «Ура, авылга», который сейчас проводится в 15 деревнях республики. Там ребята знакомятся с традициями и атрибутами татарской культуры через креативные мастер-классы, встречи с популярными людьми, игры и те же дискотеки.

Что касается грядущего тура, то там выступят и начинающие диджеи, которые окончили бесплатные курсы движения. Для гостей события будут организованы параллельные активности. Например, зона Just Dance и площадка с мастер-классами от подростков, где все желающие смогут создать своими руками памятный сувенир в татарском стиле. Так, в Альметьевске участники будут мастерить стильные браслеты, в Сабах займутся национальной вышивкой, а в Нижнекамске – тематическими открытками.

Также в каждом проводящем городе пройдет турнир по бадминтону. Для участия необходимо собрать команду из трех человек и написать в телеграм ФИО участников, их возраст и название команды. Инвентарь предоставят организаторы, к участию предлагаются команды с любым уровнем физической подготовки. Победители турнира получат памятные призы.

Позже начнутся народные забавы. У всех желающих будет возможность окунуться в татарскую культуру: например, присоединиться к турнирам по бегу в мешках и перетягиванию каната.

Расписание:

3 августа, Альметьевск: молодежный центр «Фабрика»;

4 августа, Нижнекамск: парк аттракционов «Сабантуй»;

10 августа, Высокая Гора: парк «Заказанье»;

11 августа, Богатые Сабы: набережная «Ямьле Саба».

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с движением, 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.