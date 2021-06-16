В Татарстане состоится первый российский мусульманский бизнес-Сабантуй

19 и 20 июня в селе Базарные Матаки Алькеевского района Татарстана соберутся самые успешные мусульманские предприниматели со всей страны на первый российский исламский бизнес-Сабантуй. Такое событие впервые проходит в Татарстане. Организатором праздника выступает Ассоциация предпринимателей-мусульман России совместно с администрацией Алькеевского района. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-центре АПМ РФ.

Сабантуй пройдет как в традиционном формате с национальными играми и спортивными состязаниями, так и специализированном, где предусмотрены бизнес-игры и стратегии. Кроме этого, для детей участников праздника будет организована отдельная программа.

Исламские бизнесмены смогут состязаться в беге в мешках, перетягивании каната, бою с мешками, бадминтоне, волейболе, разбивании горшка, ловле рыбы, беге и многом другом. Не обойдется и без выступления борцов в национальной борьбе «корэш», а на майдане можно будет покататься на лошадях.

Члены PrivateClub Ассоциации предпринимателей-мусульман России встретятся с президентом АПМ РФ Айдаром Шагимардановым и главой Алькеевского района Татарстана Александром Никошиным, в ходе которой состоится презентация инвестиционного потенциала муниципалитета.

Также запланировано посещение успешных производственных компаний в рамках обмена опытом и единственного в Татарстане музея, посвященного космонавтике, который расположен в селе Базарные Матаки. Там можно увидеть настоящий скафандр и предметы быта космонавтов.

«Бизнес-Сабантуй станет уникальной площадкой, где исламские предприниматели смогут обзавестись полезными контактами, найти партнеров и определить для себя проекты инвестирования», — подчеркнули в пресс-центре.