В Татарстане состоится первая международная фиеста тепловых аэростатов

С 3 по 5 июня в Зеленодольском и Верхнеуслонском районах Татарстана соберутся лучшие воздухоплаватели со всей России и Армении на первый международный фестиваль International balloon fiesta.

Как сообщается на официальном сайте фестиваля, участники пролетят над Волгой и Свиягой. В небо на рассвете поднимутся около десяти воздушных шаров.

Планируется, что фестиваль пройдет при участии президента Федерации воздухоплавательного спорта РФ Ивана Меняйло, рекордсмена России Сергея Баженова и рекордсмена мира 2022 года Наири Баргесяна а также аэронавтов из Еревана, Казани, Москвы, Дмитрова, Нижнего Новгорода, Уфы, Йошкар-Олы.

Если погода будет плохая, то организаторы перенесут полет.