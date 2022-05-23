news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
23 мая 2022  02:49
Эльза Кузнецова

В Татарстане состоится первая международная фиеста тепловых аэростатов

news_top_970_100

С 3 по 5 июня в Зеленодольском и Верхнеуслонском районах Татарстана соберутся лучшие воздухоплаватели со всей России и Армении на первый международный фестиваль International balloon fiesta.

Как сообщается на официальном сайте фестиваля, участники пролетят над Волгой и Свиягой. В небо на рассвете поднимутся около десяти воздушных шаров.

Планируется, что фестиваль пройдет при участии президента Федерации воздухоплавательного спорта РФ Ивана Меняйло, рекордсмена России Сергея Баженова и рекордсмена мира 2022 года Наири Баргесяна а также аэронавтов из Еревана, Казани, Москвы, Дмитрова, Нижнего Новгорода, Уфы, Йошкар-Олы.

Если погода будет плохая, то организаторы перенесут полет.

 

#фестиваль
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100