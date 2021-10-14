В Татарстане состоится онлайн-обсуждение роли отца в современной семье

Завтра, 15 октября, на странице региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Татарстане в социальной сети Instagram (opriemnaya116) будет организовано обсуждение роли отца в современной семье. Онлайн-беседа окажется приурочена к первому официальному Дню отца в России, она начнется в 10 часов утра.

В частности, участники встречи обсудят, как воспитывать ребят с ограниченными возможностями здоровья, сложно ли быть родителями приемных детей, как организовано воспитание детей после развода, что такое многодетная семья сегодня и чем чревато отсутствие отцовского воспитания.

В тематическом прямом эфире примет участие руководитель Союза отцов РТ Адель Загретдинов. К нему присоединятся представители нескольких направлений и проектов, направленных на поддержку отцов, семей и популяризацию института семьи. Среди них будут заместитель председателя региональной общественной организации «Многодетные семьи РТ» Дмитрий Полханов, член правления региональной общественной организации приемных семей РТ «Мы вместе!» и руководитель клуба приемных семей «Родные сердца» в городе Казани Владимир Пушкарев, а также руководитель проекта «Воспитание детей после развода» Амир Мамин.

Модератором прямого эфира выступит заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова. Также к обсуждению присоединится ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллина.

Участники беседы также уделят внимание мерам господдержки семей с детьми и расскажут, куда могут обратиться отцы за помощью и поддержкой, отмечает пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия».