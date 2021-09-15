Молодых татарстанцев приглашают на республиканский онлайн-форум «Конструктив»

С 24 по 27 сентября в Татарстане пройдет форум «Конструктив». Конференция пройдет как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Среди заявленных мероприятий — многочисленные лектории и дискуссии, кейс-турнир и barcamp, open talks и нетворкинг-сессии.

«„Конструктив“ — это площадка, на котором выступят лучшие спикеры страны и региона в области профилактики экстремизма и терроризма, поделятся своим специфическим опытом и помогут освоить уникальные компетенции, которые будут полезны в реализации профилактической деятельности и для решения сложных жизненных ситуациях», — отмечают организаторы.

Цель — развить у молодежи и специалистов в сфере государственной молодежной политики критическое мышление и стрессоустойчивость, навыкы в сфере противодействия вербовкам и манипуляциям, повысить уровень осведомленности и компетенций по профилактике буллинга.

К участию приглашаются молодые татарстанцы в возрасте от 18 до 35 лет, а также эксперты, представляющие сферу государственной молодежной политики.

Подать заявку на участие, а также узнать подробнее о форуме можно по ссылке. Регистрация продлится до 22 сентября 2021 года.