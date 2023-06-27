Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане состоится кейс-чемпионат молодежной программы FINOPOLIS.365
В городе-спутнике Казани — Иннополисе 29 и 30 июня пройдет кейс-чемпионат молодежной программы FINOPOLIS.365 Банка России. Участники турнира должны будут спроектировать решения по предлагаемым организаторами кейсам, сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.
«Кейс-чемпионаты молодежной программы FINOPOLIS.365 — это командные соревнования, где участники вместе с кураторами решают бизнес-задачи и презентуют результаты для профессиональной оценки экспертам Банка России, региональным правительствам и компаниям», — прокомментировал предстоящее событие управляющий Отделением — Национальным банком по РТ Марат Шарифуллин.
«Это не только соревнования, но и обучение, знакомство с единомышленниками и первый шаг к формированию карьеры в области финансовых технологий и инновационного предпринимательства», — добавил он.
За обновлениями программы можно следить на сайте Форума FINOPOLIS, в Telegram-канале Финтех Хаба Банка России и на странице Молодежной программы FINOPOLIS.365.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»