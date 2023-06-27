В Татарстане состоится кейс-чемпионат молодежной программы FINOPOLIS.365

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В городе-спутнике Казани — Иннополисе 29 и 30 июня пройдет кейс-чемпионат молодежной программы FINOPOLIS.365 Банка России. Участники турнира должны будут спроектировать решения по предлагаемым организаторами кейсам, сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

«Кейс-чемпионаты молодежной программы FINOPOLIS.365 — это командные соревнования, где участники вместе с кураторами решают бизнес-задачи и презентуют результаты для профессиональной оценки экспертам Банка России, региональным правительствам и компаниям», — прокомментировал предстоящее событие управляющий Отделением — Национальным банком по РТ Марат Шарифуллин.

«Это не только соревнования, но и обучение, знакомство с единомышленниками и первый шаг к формированию карьеры в области финансовых технологий и инновационного предпринимательства», — добавил он.