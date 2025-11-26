news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 ноября 2025 15:09

В Татарстане состоится горячая линия по вопросам защиты прав и поддержки военнослужащих

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане состоится горячая линия по вопросам защиты прав и поддержки военнослужащих
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В пятницу, 28 ноября, в Татарстане состоится горячая линия «Женское внимание», организованная объединением женщин-депутатов Государственного Совета «Мәрхәмәт – Милосердие» совместно с Уполномоченным по правам человека республики. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Жители Татарстана смогут получить консультации по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, оформления социальных выплат и льгот, правовой и медицинской помощи, а также мер реабилитации и поддержки.

На вопросы татарстанцев ответят депутаты Государственного Совета, члены объединения «Мәрхәмәт – Милосердие», Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, представители профильных министерств и ведомств.

Горячая линия будет работать с 10:00 до 14:00 по телефону: 8 (843) 236-00-71,

#военнослужащие #горячая линия #мэрхэмэт-милосердие #Сария Сабурская #госсовет рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской студвесны в Казани

Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской студвесны в Казани

25 ноября 2025
«Поддержать наших бойцов»: студентки Лениногорского колледжа делают окопные свечи для СВО

«Поддержать наших бойцов»: студентки Лениногорского колледжа делают окопные свечи для СВО

26 ноября 2025