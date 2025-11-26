В Татарстане состоится горячая линия по вопросам неиспользования земельных участков
Завтра, 27 ноября, Управление Росреестра по Республике Татарстан проведет телефонную горячую линию для владельцев земельных участков.
Мероприятие приурочено к вступлению в силу с 1 сентября Постановления Правительства РФ, которое определяет признаки неиспользования земель населенных пунктов, садовых и огородных участков.
Собственники смогут получить разъяснения о критериях неиспользования земли, а также рекомендации по устранению возможных нарушений.
Звонки принимаются с 10:00 до 12:00 по телефону в Казани: 8 (843) 255-25-71. Контакты специалистов в районах республики размещены на официальном сайте Управления Росреестра в разделе «Обращения граждан» – «Горячие линии».