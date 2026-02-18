В Татарстане состоится Единый день приема участников СВО и членов их семей

В Татарстане 20 февраля состоится Единый день приема участников СВО и членов их семей. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Мероприятие, посвященное актуальным вопросам в сфере социального обеспечения, пройдет с 10:00 до 14:00 в Региональной общественной приемной Председателя партии в Татарстане по адресу: ул. Карла Маркса, 31/7.

Особое внимание уделят вопросам предоставления мер социальной поддержки, включая оформление льгот, а также другим аспектам соцгарантий для военнослужащих и их близких.

Консультировать заявителей будут специалист по предоставлению технических средств реабилитации отдела Социального фонда по РТ Екатерина Муртазина и специалист по соцработе Республиканского центра материальной помощи Артем Подогов.

Чтобы задать свой вопрос эксперту, необходима предварительная запись, сделать это можно по телефону 8 (843) 238-10-00, отправив обращение в мессенджеры на номер 8 (987) 205-00-63 или по электронной почте op@tatarstan.er.ru