В Татарстане составят план работы по сохранению лесов в Нурлатском лесничестве

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Полевые и камеральные работы по лесоустройству на территории Нурлатского лесничества проведут в 2025 году в Татарстане. Такие работы проводятся один раз в десять лет, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Работы пройдут на площади 89 тыс. га. Специалисты оценят состояние лесных насаждений, разработают комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Также будут проведены подготовительные работы к лесоустройству на территории Лениногорского лесничества на площади 53 тыс. га и Мамадышского лесничества – на площади 46,6 тыс. га», – отметил начальник отдела государственного лесного реестра, использования лесов и лесоустройства Министерства лесного хозяйства РТ Алексей Мосунов.

Лесоустройство – один из видов лесохозяйственной деятельности, предполагающий разработку плана мероприятий, направленных на рациональное использование, повышение продуктивности, воспроизводство, охрану и защиту зеленых насаждений, повышение культуры ведения лесного хозяйства. Полный цикл лесоустроительных работ обычно продолжается около двух лет и состоит из трех периодов – подготовительного, полевого и камерального.

«Лесоустройство позволит актуализировать данные о лесах, в том числе в государственном лесном реестре, запланировать мероприятия по их сохранению», – добавил Мосунов.