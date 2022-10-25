В Татарстане сократили сроки регистрации недвижимости для мобилизованных и их семей

Управление Росреестра по Республике Татарстан сократило сроки регистрации недвижимости для семей мобилизованных и их близких родственников. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель главы ведомства Лилия Бурганова.

«Сроки учетно-регистрационных действий для данной категории граждан составят один рабочий день! Чтобы зарегистрировать недвижимость в сокращенные сроки, необходимо подать документы в МФЦ и параллельно заявление об ускорении регистрации в любое подразделение Росреестра Татарстана», — отметила представитель ведомства.

В частности, жители Казани могут обращаться по адресам: ул. Авангардная, д. 74, 7-й подъезд; ул. Гагарина, д. 103; пр. Ямашева, д. 82; пр. Победы, д. 100. В районах республики подать заявление можно будет в территориальных отделах Росреестра Татарстана.

Уточняется, что к заявлению об ускорении регистрации необходимо приложить копии документов, подтверждающих родство с членом семьи, призванным по частичной мобилизации: паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке. Для подтверждения статуса мобилизованного подойдет любой документ (это может быть повестка, справка из военкомата и так далее).

Специалисты Росреестра Татарстана также могут оказать помощь заявителям при возникновении любых вопросов, связанных с оформлением прав собственности на недвижимость. С этой целью организованы постоянные консультационные мероприятия различного формата: