В Татарстане сократили сроки регистрации недвижимости для мобилизованных и их семей
Управление Росреестра по Республике Татарстан сократило сроки регистрации недвижимости для семей мобилизованных и их близких родственников. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель главы ведомства Лилия Бурганова.
«Сроки учетно-регистрационных действий для данной категории граждан составят один рабочий день! Чтобы зарегистрировать недвижимость в сокращенные сроки, необходимо подать документы в МФЦ и параллельно заявление об ускорении регистрации в любое подразделение Росреестра Татарстана», — отметила представитель ведомства.
В частности, жители Казани могут обращаться по адресам: ул. Авангардная, д. 74, 7-й подъезд; ул. Гагарина, д. 103; пр. Ямашева, д. 82; пр. Победы, д. 100. В районах республики подать заявление можно будет в территориальных отделах Росреестра Татарстана.
Уточняется, что к заявлению об ускорении регистрации необходимо приложить копии документов, подтверждающих родство с членом семьи, призванным по частичной мобилизации: паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке. Для подтверждения статуса мобилизованного подойдет любой документ (это может быть повестка, справка из военкомата и так далее).
Специалисты Росреестра Татарстана также могут оказать помощь заявителям при возникновении любых вопросов, связанных с оформлением прав собственности на недвижимость. С этой целью организованы постоянные консультационные мероприятия различного формата:
- С 26 октября для семей мобилизованных стартует горячая линия, которая будет работать ежедневно с 9 до 15 часов. Телефон горячей линии: 8 (843) 255-25-71.
- Проводится очное консультирование в пунктах сбора мобилизованных резервистов — в международном выставочном центре «Казань Экспо» и Казанском танковом училище. Его организуют каждый вторник и четверг с 17 до 20 часов.