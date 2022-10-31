В Татарстане социальную выплату на первенцев оформили 25,5 тыс. семей

Более 25,5 тыс. семей с детьми из Татарстана получают ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением первого ребенка. Это стало возможным благодаря участию Татарстана в национальном проекте «Демография», сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Семья, в которой родился первый ребенок, может обратиться с заявлением в отделение Республиканского центра материальной помощи по месту жительства. Сумма ежемесячной выплаты равна величине прожиточного минимума на детей в республике, которая в 2022 году составляет 11 476 рублей. Выплаты предоставляются до достижения ребенком трехлетнего возраста», – сказано в сообщении.

К примеру, в отделение Республиканского центра материальной помощи в Камско-Устьинском районе за получением социальной выплаты на первенца обратилась семья Тимошиных. Отец ребенка работает в АО «Гипсовый рудник», а мать находится в отпуске по уходу за ребенком. По словам родителей, выплата служит дополнительным источником дохода и позволяет им приобретать необходимые для ребенка вещи.