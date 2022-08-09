В Татарстане собрано около миллиона тонн зерна, обмолочено 16% площадей. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на встрече с главами сельских поселений, руководителями сельхозпредприятий Алькеевского района, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Сегодня все 43 района Татарстана приступили к уборочным работам. Намолочено свыше 960 тыс. тонн зерна», – сказал министр.

Зяббаров ознакомился с ходом уборочных работ в хозяйствах Алькеевского района. Всего в муниципалитете насчитывается более 114,7 тыс. гектаров сельхозземель, в том числе свыше 97 тыс. гектаров пашни. В рейтинге эффективности сельского хозяйства район занимает 16-е место.

Затем глава Минсельхозпрода принял участие в открытии сквера имени Анвара Залакова в селе Базарные Матаки. «Анвар Махмутович – личность, благодаря которой система мелиорации в Татарстане получила новый виток развития. Надеюсь, что этот сквер станет излюбленным местом алькеевцев и здесь никогда не будет умолкать детский смех», – отметил он на церемонии открытия.

В Алексеевском районе министр также оценил уборочную кампанию и осмотрел новый животноводческий комплекс на 1340 голов в колхозе «Родина». «Это одно из самых передовых хозяйств не только в Алексеевском районе, но и в республике по поголовью, надоям, по урожайности. Первый этап комплекса построен, созданы комфортные условия для работы. Здесь все сконцентрировано в одном месте – кормление, содержание, доильный зал», – подчеркнул Зяббаров.