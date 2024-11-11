В Татарстане собрали около 4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур

В Татарстане в этом году собрали более 3,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с учетом кукурузы на зерно. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров во время прямого эфира.

«По итогам года собрали около 4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с учетом кукурузы на зерно. Мы считаем, что это неплохой результат. Полевой сезон заканчивается. На полях остаются небольшие площади, около 20 тыс. га, подсолнечника и кукуруза на зерно», – рассказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров добавил, что сегодня на полях завершается уборка этих двух культур и почвообработка.

«Для этих культур нужен небольшой мороз, чтобы ушла влажность, чтобы сухое зерно мы собрали. Если несколько дней морозы постоят, то буквально за неделю мы эту работу завершим», – отметил он.

Лидерами среди муниципалитетов по сбору зерна стали Буинский, Тетюшский, Арский районы, где намолот составил более 170 тыс. тонн. «Кукморский район очень серьезно подтягивается по урожайности», – заметил министр.

По его словам, в республике также завершилась уборка сахарной свеклы. Всего собрали более 2,6 млн тонн корнеплодов.

«В этом году это хороший результат, хорошая урожайность», – подчеркнул спикер.