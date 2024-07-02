В Татарстане собрали очередную колонну с помощью для подшефных городов ЛНР

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Для подшефных Татарстану городов Луганской народной республики, Лисичанска и Рубежного, региональное отделение партии «Единая Россия» собрало шесть грузовиков с 70 тоннами помощи. Об этом сообщает пресс-служба отделения.

Жители Дрожжановского района РТ отправили два «КАМАЗа» с гречневой крупой. Из Бавлов выехали два грузовика с пиломатериалами, инструментами для кровельных работ, продуктами, средствами личной гигиены, водой и емкостями для нее. Из Менделеевского района направили две фуры. Их груз составили питьевая вода, крупы, коробки с одеждой, мясные и рыбные консервы, бытовая химия, строительные материалы, инвалидная коляска и газовые баллоны.

В свою очередь Альметьевск собрал подушки, одеяла и постельные принадлежности. Из Апастовского же района для жителей Рубежного передали стройматериалы, продукты питания, бытовую химию и одежду. Кроме того, для российских военнослужащих здесь приготовили генераторы, тепловизоры, бытовые принадлежности, продуктовые наборы, предметы личной гигиены, а также индивидуальные посылки.

Стоит отметить, что свой вклад в формирование и доставку этой партии помощи внес руководитель Фонда ресоциализации РТ Данияр Максудов.

«Нашим защитникам очень важна поддержка земляков, душевное тепло, забота и внимание. Уверен, переданный груз поможет хоть немного облегчить ребятам сложные условия, согреть их, чтобы они почувствовали: все их поддерживают, верят в них и в победу», — заявил секретарь местного отделения партии и глава Апастовского района Айрат Зиганшин.

Руководитель депутатской фракции в Совете Апастовского района и заместитель главы района Ленар Хантимиров пояснил, что партия помощи была сформирована по запросам самих жителей Рубежного и участников специальной военной операции. Он поблагодарил всех неравнодушных за активную гражданскую позицию и участие в проведении акции.

Колонну сопровождает делегация из Татарстана: главы Менделеевского, Бавлинского и Апастовского районов (а также секретари местных отделений «Единой России») Радмир Беляев, Ильяс Гузаиров и Айрат Зиганшин, а также управляющий делами регионального отделения партии Андрей Губанов.

Это 24-я отправка колонны, собранной под эгидой Татарстанского регионального отделения «Единой России». За весь период спецоперации партийцы направили из Татарстана в ЛНР 159 машин с 2425 тоннами груза.