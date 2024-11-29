В Татарстане собрали команду по следж-хоккею из ветеранов СВО

В Татарстане появилась команда по следж-хоккею. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа», посвященной встрече с участниками Всероссийских соревнований Кубок «Защитника Отечества» и патриотического фестиваля «За други своя», рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина.

«Завтра у нас начинается первая тренировка по следж-хоккею. Мы собрали команду и впереди у нас соревнования. В апреле 2025 года состоится очередной кубок “Защитников Отечества” по зимним видам спорта. Он пройдет в городе Югра. У них уже есть тренер, фонд “Защитники Отечества” будет обеспечивать их всем необходимым инвентарем», – рассказала Гузель Удачина.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» добавила, что команда состоит из пяти человек – все они участники специальной военной операции.

«Также мы планируем продолжить наши тренировки по сноуборду. Есть у нас сегодня ребята, которые сегодня хотят этим заниматься, у них есть тренер. Занятия проходят, естественно, на нашей Свияге», – обратила внимание Гузель Удачина.

По ее словам, чтобы ветераны могли заниматься спортом, им предоставляют специальные протезы и прочие средства реабилитации для полноценных тренировок.