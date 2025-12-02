В Татарстане собрали и направили нуждающимся более 1200 тонн гушр-садаки

Фото: dumrt.ru

В Татарстане по итогам 2025 года собрано и передано нуждающимся более 1200 тонн гушр-садаки. Традиционная акция по сбору продовольственной помощи проводится ежегодно по инициативе Духовного управления мусульман республики (ДУМ РТ).

Лидерами по объему собранной продукции стали Буинский (100 тонн), Рыбно-Слободский (82 тонны), Алькеевский (76 тонн), Черемшанский (75 тонн) и Балтасинский (68,6 тонн) мухтасибаты. Активно участвовали также Дрожжановский, Мамадышский и Атнинский районы.

Продукты, собранные в рамках кампании, направлены в благотворительные организации, социальные учреждения , мусульманские учебные заведения и непосредственно нуждающимся семьям. Так, Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ оказал помощь 750 нуждающимся семьям Казани, предоставив им в общей сложности 22 тонны овощей.

Акция проводится централизованно во всех мухтасибатах республики с 2017 года. Гушр – это милостыня, когда мусульманин отдает одну десятую часть урожая неимущим, следуя предписаниям Корана и проявляя благодарность за благополучие урожая.