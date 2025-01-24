В Татарстане собрали 366 тонн электролома в рамках проекта «Школа утилизации»

С территории 34 муниципальных районов Татарстана вывезли более 366 тонн отходов электронного и электрического оборудования с момента старта проекта «Школа утилизации: электроника». В программе приняли участие 787 организаций, сообщает Минэкологии РТ.

Как отметили в министерстве, 2123 заявки поступило в Фонд рационального природопользования от организаций Татарстана на бесплатную утилизацию электроники с момента старта программы в республике. По количеству регистраций от бюджетных организаций республика занимает лидирующее место среди регионов-участников федеральной программы.

Федеральная программа, которая реализуется в поддержку национального проекта «Экология», а с 2025 года в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», предоставляет возможность жителям экологично и удобно передать на переработку отслужившую свой срок технику. Достаточно оставить заявку на официальном сайте Программы, заполнив форму «Регистрация участника».

Принимаются: компьютерная и офисная техника, бытовая техника (включая стиральные машины и холодильники), электроинструмент, научная и медицинская техника, телефоны и персональные гаджеты, электронные и электрические игрушки, картриджи (не должны превышать 10% объема сдаваемой техники).

Отмечается, что НЕ принимают батарейки, оборудование, помеченное знаком радиации и лампы.

Напомним, что программа утилизации старого электрооборудования реализуется в Татарстане в рамках Соглашения, подписанного между Минэкологии и природных ресурсов РТ и Фондом рационального природопользования. Программа предоставляет возможность жителям экологично и удобно передавать на переработку отслужившую свой срок технику, а также способствует достижению целей национального проекта «Экология» в части экологического воспитания и развития бережного отношения населения к окружающей среде.

С графиком проведения федеральной экологической программы «Школа утилизации: электроника» Фонда рационального природопользования в 2025 году в РТ вы можете ознакомиться на сайте во вкладке «Полезная информация», а также на сайте Фонда.