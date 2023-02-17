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В Татарстане со льда Волги спасли пьяного рыбака, который сам не смог дойти до берега
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Накануне в 11.30 спасателям поступило сообщение, что у поселка Васильево в Татарстане на льду Волги стало плохо рыбаку. Мужчина упал и не может подняться, замерзает, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшие по вызову спасатели в 500 метрах от берега обнаружили 36-летнего пьяного мужчину, который лежал на льду и не мог самостоятельно передвигаться. Его уложили на снегоход и доставили на берег, где передали медикам скорой помощи и полицейским.
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