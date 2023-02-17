В Татарстане со льда Волги спасли пьяного рыбака, который сам не смог дойти до берега

Накануне в 11.30 спасателям поступило сообщение, что у поселка Васильево в Татарстане на льду Волги стало плохо рыбаку. Мужчина упал и не может подняться, замерзает, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие по вызову спасатели в 500 метрах от берега обнаружили 36-летнего пьяного мужчину, который лежал на льду и не мог самостоятельно передвигаться. Его уложили на снегоход и доставили на берег, где передали медикам скорой помощи и полицейским.

