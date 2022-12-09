news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
9 декабря 2022  08:52
Полина Шевчук

В Татарстане со льда Камы спасли мертвецки пьяного рыбака, который не мог дойти до берега

news_top_970_100
В Татарстане со льда Камы спасли мертвецки пьяного рыбака, который не мог дойти до берега
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что у села Масловка Рыбно-Слободского района в 150 м от берега на льду реки Кама находится рыбак в сильном алкогольном опьянении.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, мужчина не мог самостоятельно идти.

Прибывшие на место спасатели ЗПСО №3 на СВП «Хивус-6» на льду напротив населенного пункта Масловка нашли двоих мужчин, один из которых был мертвецки пьян. Рыбаков довезли до берега, где передали полицейским.
 

#МЧС РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100