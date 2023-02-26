В Татарстане со льда Камы спасли двоих мужчин, пострадавших в аварии со снегоходом

В Татарстане спасатели помогли двоим мужчинам, которые получили травмы из-за того, что их снегоход опрокинулся, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером в МЧС поступило сообщение о том, что недалеко от Чистополя рядом с лодочной станцией кто-то на льду зовет на помощь.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На месте пожарные ПСЧ-67 выяснили, что в 300 метрах от берега опрокинулся снегоход. Двое мужчин получили травмы и не могли самостоятельно передвигаться.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Пожарные транспортировали их на носилках и передали врачам. Мужчин доставили в отделение травматологии Чистопольской ЦРБ.

МЧС напоминает, что во время движения на снегоходе в ночное время суток следует выбирать безопасную скорость, поскольку видимость сильно ограничена.