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В Татарстане со льда Камы спасли двоих мужчин, пострадавших в аварии со снегоходом
В Татарстане спасатели помогли двоим мужчинам, которые получили травмы из-за того, что их снегоход опрокинулся, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Накануне вечером в МЧС поступило сообщение о том, что недалеко от Чистополя рядом с лодочной станцией кто-то на льду зовет на помощь.
На месте пожарные ПСЧ-67 выяснили, что в 300 метрах от берега опрокинулся снегоход. Двое мужчин получили травмы и не могли самостоятельно передвигаться.
Пожарные транспортировали их на носилках и передали врачам. Мужчин доставили в отделение травматологии Чистопольской ЦРБ.
МЧС напоминает, что во время движения на снегоходе в ночное время суток следует выбирать безопасную скорость, поскольку видимость сильно ограничена.
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